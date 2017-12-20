В Брянске таксист завлекает пассажиров в образе Деда Мороза

Таксист – Дед Мороз колесит по Брянску накануне Нового года.

Фото необычного водителя «Рено Логана» в соцетях выложили пассажиры. «Сам работаю в данной сфере, по мне, это колхоз полный, из машины делают какую-то повозку, как у цыган», «Я бы не садился в такое такси», – пишут противники новогоднего «рестайлинга».

На обсуждение откликнулся сам водитель – его зовут Сергей Марченков. «Для тех, кто говорит «колхоз» или тому подобное, скажу: неважно, колхоз это или нет. Но это радость, впечатление, улыбки на лицах людей. Позитив – это лучше всего», – считает он.

По словам Сергея, он, как настоящий Дед Мороз, приготовил подарки для маленьких пассажиров.

«Деду Морозу 5 баллов за энтузиазм, 5 баллов как человеку, побольше бы таких людей, и мы бы добрее стали. Молодец!!! С наступающим тебя, хороший человек», – написал один из интернет-пользователей.