В Брянске сняли на видео девушку «на лабутенах», преодолевающую сугробы

В Брянске отважная любительница шпилек стала героиней видеозаписи и звездой соцсетей.

На видео, публикованном очевидцами, видно, как нарядная девушка преодолевает снег и гололед в частном секторе в обуви на высоких каблуках.

Похоже, поклонница гламура чувствует себя вполне уверенно в таких экстремальных условиях. Единственное, что выдает возможный дискомфорт, – это нежелание зажатых в обувь ступней правильно опираться о землю, что, однако, не мешает девушке соблюдать равновесие.

Горожане сообщают, что «эта дама и летом, и зимой ходит на таких каблуках».

«Что ей снег, что ей зной», «Сельский гламур», «На лабутенах… и в … штанах», «Да ей медаль на шею надо повесить за такую ровную походку в таких неровных условиях», – комментируют интернет-пользователи.