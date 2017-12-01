В Брянске сняли на видео девушку «на лабутенах», преодолевающую сугробы
В Брянске отважная любительница шпилек стала героиней видеозаписи и звездой соцсетей.
На видео, публикованном очевидцами, видно, как нарядная девушка преодолевает снег и гололед в частном секторе в обуви на высоких каблуках.
Похоже, поклонница гламура чувствует себя вполне уверенно в таких экстремальных условиях. Единственное, что выдает возможный дискомфорт, – это нежелание зажатых в обувь ступней правильно опираться о землю, что, однако, не мешает девушке соблюдать равновесие.
Горожане сообщают, что «эта дама и летом, и зимой ходит на таких каблуках».
«Что ей снег, что ей зной», «Сельский гламур», «На лабутенах… и в … штанах», «Да ей медаль на шею надо повесить за такую ровную походку в таких неровных условиях», – комментируют интернет-пользователи.
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