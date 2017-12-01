Водитель, задавивший лежавшего на дороге под Брянском мужчину, оспорил приговор

Два года колонии-поселения получил 29-летний водитель Volkswagen Passat, насмерть сбивший пешехода под Брянском.

Напомним, ДТП произошло вечером 16 июля в деревне Буда. Пьяный водитель ехал по обочине и задавил 38-летнего пешехода, который лежал рядом с проезжей частью. С места ДТП водитель скрылся.

Брянский районный суд признал его виновным по статье по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и приговорил к двум годам колонии-поселения, сообщили в областной прокуратуре.

Водитель с приговором категорически не согласился и обжаловал его. Судебные разбирательства вскоре возобновятся.