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В Володарском районе Брянска на день отключат воду

Опубликовано Сегодня, 17:40

27 декабря на нескольких улицах Володарского района Брянска прекратят подачу воды.

Как сообщили в мэрии, ограничение затронет дома по следующим адресам:

– ул. Паровозная, дома № 1-7;

– ул. Володарского, дома № 1-16;

– ул. Никитина, дома № 2, № 2а и № 4;

– ул. Космонавтов, дома № 1-81;

– ул. Мичурина, дома № 68-83а;

– ул. Гудок, дома № 1-17;

– ул. Суворова, дома № 1, № 2 и № 3;

– ул. Димитрова, дома № 1-48, № 7/1, № 46б, № 48/1, № 48/2, № 58 и № 60;

– пер. Островского, дома № 1-6;

– ул. Локомотивная, дом № 5.

– Ледовый дворец и его котельная.

Прекращение водоснабжения связано с технологическим присоединением водопроводного ввода школы № 34 по улице Суворова, 2б, к водоводу от Деповского водозабора.

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