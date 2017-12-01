В Володарском районе Брянска на день отключат воду
27 декабря на нескольких улицах Володарского района Брянска прекратят подачу воды.
Как сообщили в мэрии, ограничение затронет дома по следующим адресам:
– ул. Паровозная, дома № 1-7;
– ул. Володарского, дома № 1-16;
– ул. Никитина, дома № 2, № 2а и № 4;
– ул. Космонавтов, дома № 1-81;
– ул. Мичурина, дома № 68-83а;
– ул. Гудок, дома № 1-17;
– ул. Суворова, дома № 1, № 2 и № 3;
– ул. Димитрова, дома № 1-48, № 7/1, № 46б, № 48/1, № 48/2, № 58 и № 60;
– пер. Островского, дома № 1-6;
– ул. Локомотивная, дом № 5.
– Ледовый дворец и его котельная.
Прекращение водоснабжения связано с технологическим присоединением водопроводного ввода школы № 34 по улице Суворова, 2б, к водоводу от Деповского водозабора.
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