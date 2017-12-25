«Лось, дети, лось! Охренеть!»: на трассе под Брянском сняли на видео лося

Перебегавшего трассу лося запечатлела камера авторегистратора под Брянском.

Встреча людей и животного произошла на днях в районе Белых Берегов. Видео местные жители опубликовали в группе поселка в соцсети.

На записи видно, что лось решил прейти дорогу. Проезжавшие мимо водители притормозили – и животное благополучно скрылось в лесу.

Пассажиры машины с регистратором отреагировали на случившееся очень эмоционально. «Лось, дети, лось! Гляньте быстрей! Охренеть! Классно!» – вскричала мать семейства. «Я сначала даже глазам не поверила», – также пояснила она.