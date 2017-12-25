Главреда «Железного мира» Вадима Годлевского похоронили в Брянске

В Брянске похоронили бизнесмена и главного редактора журнала «Железный мир» Вадима Годлевского.

Церемония прощания и похороны прошли во вторник, 26 декабря. Вадима Годлевского похоронили на Центральном кладбище Брянска.

Проводить его в последний путь пришли родные и близкие, спортсмены, тренеры и журналисты из многих городов и нескольких стран, а также весь коллектив журнала «Железный мир», сообщил блогер Николай Виткевич. «Сделанного Вадимом для развития спорта хватило бы на десять жизней. Вечная память!» – отмечает он.

Напомним, бизнесмен трагически погиб в Москве в ночь на 22 декабря.