В Клинцовском районе бизнесмен торговал поддельным ромом и водкой

В Клинцовском районе в отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело о торговле поддельным алкоголем.

Как сообщили в прокуратуре области, в одном из магазинов Клинцовского района обнаружена подозрительная алкогольная продукция. Бутылки с водкой и ромом были оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки. На вине и бальзаме белорусского производства федеральные специальные марки РФ отсутствовали. Также маркировки не было на табачной продукции, продаваемой в магазине.

Экспертиза подтвердила, что федеральные специальные марки, которые были наклеены на водку и ром, изготовлены не Гознаком.

Возбуждено уголовное дело. За отсутствие маркировки предпринимателя оштрафовали на 4 тысячи рублей, товары у него изъяли.