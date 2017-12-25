В Клинцовском районе бизнесмен торговал поддельным ромом и водкой
В Клинцовском районе в отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело о торговле поддельным алкоголем.
Как сообщили в прокуратуре области, в одном из магазинов Клинцовского района обнаружена подозрительная алкогольная продукция. Бутылки с водкой и ромом были оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки. На вине и бальзаме белорусского производства федеральные специальные марки РФ отсутствовали. Также маркировки не было на табачной продукции, продаваемой в магазине.
Экспертиза подтвердила, что федеральные специальные марки, которые были наклеены на водку и ром, изготовлены не Гознаком.
Возбуждено уголовное дело. За отсутствие маркировки предпринимателя оштрафовали на 4 тысячи рублей, товары у него изъяли.
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