В новогодние праздники изменится расписание брянских электричек
С 29 декабря по 9 января изменится расписание брянских пригородных поездов.
Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», во время праздников движение электричек в Брянской области будет организовано следующим образом:
– 29 декабря – по расписанию пятницы,
– с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы,
– 8 января – по расписанию воскресенья,
– 9 января – по расписанию вторника.
На Унечском участке пригородный поезд № 6909 Унеча – Новозыбков будет курсировать 31 декабря, 1, 3, 5, 7 и 8 января; в обратном направлении № 6902 Новозыбков – Унеча будет курсировать 1, 2, 4, 6 и 8 января. В другие дни эти поезда выведены из расписания.
Между Брянском и Рославлем пригородные поезда № 6906/6905/6903 будут курсировать 31 декабря и с 4 по 7 января. Из Брянска поезда № 6904/6902/6901 отправятся 31 декабря, 1 января и с 5 по 8 января. В другие дни эти поезда выведены из расписания.
На жуковском направлении пригородные поезда № 6602/6601 Жуковка – Сещинская отправятся по маршруту 6 января, но не будут курсировать с 31 декабря по 5 января и 7, 8 января.
Между станциями Дятьково и Фаянсовая пригородные поезда № 6323/6324 выполнят рейс с 31 декабря по 8 января.
Из Брянска в Орел пригородные поезда № 6705/6706 будут курсировать с 31 декабря по 8 января.
Новости регионов
Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.
«Ростелеком» на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решений ESET на платформе «Ростелекома» разработаны специально для разных видов бизнеса – для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам «Ростелекома» доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.