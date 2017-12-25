В новогодние праздники изменится расписание брянских электричек

С 29 декабря по 9 января изменится расписание брянских пригородных поездов.

Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», во время праздников движение электричек в Брянской области будет организовано следующим образом:

– 29 декабря – по расписанию пятницы,

– с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы,

– 8 января – по расписанию воскресенья,

– 9 января – по расписанию вторника.

На Унечском участке пригородный поезд № 6909 Унеча – Новозыбков будет курсировать 31 декабря, 1, 3, 5, 7 и 8 января; в обратном направлении № 6902 Новозыбков – Унеча будет курсировать 1, 2, 4, 6 и 8 января. В другие дни эти поезда выведены из расписания.

Между Брянском и Рославлем пригородные поезда № 6906/6905/6903 будут курсировать 31 декабря и с 4 по 7 января. Из Брянска поезда № 6904/6902/6901 отправятся 31 декабря, 1 января и с 5 по 8 января. В другие дни эти поезда выведены из расписания.

На жуковском направлении пригородные поезда № 6602/6601 Жуковка – Сещинская отправятся по маршруту 6 января, но не будут курсировать с 31 декабря по 5 января и 7, 8 января.

Между станциями Дятьково и Фаянсовая пригородные поезда № 6323/6324 выполнят рейс с 31 декабря по 8 января.

Из Брянска в Орел пригородные поезда № 6705/6706 будут курсировать с 31 декабря по 8 января.