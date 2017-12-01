«Эмигрировавший» в Испанию Коломейцев назвал брянского губернатора «подонком»
Предприниматель Александр Коломейцев, «эмигрировавший» в Испанию, продолжает сыпать обвинениями в адрес брянских властей.
При очередном выходе «в эфир» он заявил о том, что «благодаря таким подонкам, как Граборов, Богомаз и Антошин» он «вынужден быть на чужбине».
Говоря о последнем – своем давнем «недруге» депутате облдумы Сергее Антошине, Коломейцев назвал его человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ранее Антошин в свою очередь назвал Коломейцева «дегенератом».
«Европейская страна мне всегда даст статус политического беженца, – уверен Коломейцев. – Не одна – так другая, не другая – так третья, не третья – так четвертая».
«И ты еще, Сереженька, с Богомазом прогремишь на всю Европу, потому что молчать мы не будем», – пригрозил бизнесмен.
В «эмиграции» он пообещал и впредь «спорить и защищать свою малую родину, высказываться».
«Эти люди по фамилии Богомаз, Антошин, Попков – позор нашей нации», – заключил он.
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