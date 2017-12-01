В Брянске сфотографировали зимнюю радугу
Днем 29 декабря в Брянске заметили радугу.
Фото необычного для конца декабря природного явления горожане выложили в соцсетях.
«Радуга зимой, а почему бы и нет!» – пишет автор снимков, сделанных на улице Объездной. «Сегодня почему-то полное ощущение весны», – отмечают интернет-пользователи.
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Новости регионов
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В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
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