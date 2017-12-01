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В Брянске сфотографировали зимнюю радугу

Опубликовано Сегодня, 17:00

Днем 29 декабря в Брянске заметили радугу.

Фото необычного для конца декабря природного явления горожане выложили в соцсетях.

«Радуга зимой, а почему бы и нет!» – пишет автор снимков, сделанных на улице Объездной. «Сегодня почему-то полное ощущение весны», – отмечают интернет-пользователи.

Сегодня днем в областном центре столбик термометра поднялся до 5 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 30 декабря, похолодает до +3 градусов.

 

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