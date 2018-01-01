В Жуковке задержанный полицией студент пытался покончить с собой – Таиров

В новогоднюю ночь в МО МВД России «Жуковский» попытался свести счеты с жизнью задержанный полицией студент.

Об этом со ссылкой на «полученную информацию» сообщил бывший брянский полицейский, а ныне московский юрист Эльдар Таиров. По его словам, руководство регионального УМВД пыталось скрыть информацию о случившемся.

«Говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь. К сожалению, в УМВД России по Брянской области Новый год встретили не очень хорошо. Согласно полученной информации, в брянской полиции снова произошло ЧП. Якобы в новогоднюю ночь в КАЗе МО МВД России «Жуковский», пока дежурный наряд мирно спал, совершил попытку самоубийства задержанный студент. Жив он или нет, достоверно неизвестно. При этом якобы руководство УМВД России по Брянской области скрыло сей инцидент от МВД России. Дабы избежать непонятных спекуляций и сплетен, сообщил о данной ситуации на «горячую линию» МВД России, для дальнейшего разбирательства», – рассказал на своей странице в соцсети Эльдар Таиров.

Позже он сообщил: «Насколько данная информация соответствует действительности, я не знаю, но пресс-служба УМВД Росии по Брянской области ее не опровергла. Зато информацией заинтересовались в МВД России, откуда мне позвонил один из представителей ведомства в звании полковника для уточнения информации. Впрочем, пресс-служба брянской полиции уже давно не отличается оперативностью и правдоподобностью вбрасывемой информации, особенно когда это касается деятельности руководителей УМВД».

