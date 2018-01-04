Брянский блогер рассказал, как голодные пенсионеры охотятся на собак
Брянский блогер Николай Виткевич рассказал об экстремальном способе выживания пенсионеров.
«Речь идет не о жестокости или убийствах животных ради удовольствия и развлечения, которые так любят многие наши чиновники и депутаты вроде Николая Валуева, а о том, как пожилые люди пытаются не умереть с голоду в нашей самой богатой в мире стране в 21-м веке», – сообщает Виткевич.
По его словам, об охоте на собак ради пропитания ему рассказал «человек, который, несмотря на пожилой возраст, лишен и дома, и пенсии, да и дожить до весны не очень надеется»: «Через трубу примерно полтора два метра длиной петлей пропускается веревка. Получается труба, с одной стороны которой свисает петля, а с другой – концы веревки. Если за концы потянуть – петля затянется. Дальше стая бездомных собак приманивается рассыпанными костями и кусками еды, найденными рядом на помойке. Выбирается собака помясистее и пожирнее, ей на шею накидывается петля и затягивается. Собака не может ни убежать, ни укусить и мгновенно убивается заточенной лопатой. После этого ее разделывают, вываривают и едят».
«Все же хочется надеяться, что ни у кого из наших читателей не дойдет до выбора между смертью от голода и охотой на бездомных собак… Хорошего вам настроения, с Новым годом и Рождеством!» – заключил Николай Виткевич.
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