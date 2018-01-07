Бездомная собака катается по Брянску в маршрутке
В Брянске сфотографировали бездомную собаку, ехавшую в маршрутном такси.
По словам автора фото, «главный пассажир маршрутного такси» № 18 был замечен вечером 7 января.
Комментируя снимок в соцсетях, горожане сообщают, что «она и в 35-ю маршрутку забегала, машин не боится, видимо привыкла ездить».
«Эту собаку зовут Ягодка, она на Новостройке обитает, возле «Фрегата»!» – рассказала еще одна жительница Брянска.
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