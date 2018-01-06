В первый рабочий день 2018 года в Брянской области прогнозируют снег
По прогнозам синоптиков, зима все же придет в Брянскую область.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, 9 января в области ожидается переменная облачность.
Ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -8…-3 ºC, днем -5…0 ºC.
Новости регионов
Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.