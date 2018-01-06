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В первый рабочий день 2018 года в Брянской области прогнозируют снег

Опубликовано Сегодня, 18:09

По прогнозам синоптиков, зима все же придет в Брянскую область.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 9 января в области ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -8…-3 ºC, днем -5…0 ºC.

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