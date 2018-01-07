Смоляне возмущены парковкой брянского водителя
Манера брянского водителя парковаться возмутила жителей Смоленска.
Инцидент смоляне обсуждают в соцсетях. На фото, сделанном очевидцем Андреем Котовым, видно, что водитель внедорожника с брянскими номерами припарковался на тротуаре и газоне. «Киевское шоссе, 58. Даже деревце раздавил», – рассказал автор фото в группе «Черный список. Смоленск».
Жители Смоленска предложили «вторую фару ему разбить и стекла». «Может, он просто так территорию пометил?», «Нагадить на капот ему кучку знатную и деревцо то в нее засунуть», «Там же нет проблем с парковкой, там всегда есть места, я часто бываю в этом дворе. Это просто говнюк ленивый, которому было лень пройти сто метров», – пишут они.
Новости регионов
Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.