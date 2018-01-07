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Смоляне возмущены парковкой брянского водителя

Опубликовано Сегодня, 10:00

Манера брянского водителя парковаться возмутила жителей Смоленска.

Инцидент смоляне обсуждают в соцсетях. На фото, сделанном очевидцем Андреем Котовым, видно, что водитель внедорожника с брянскими номерами припарковался на тротуаре и газоне. «Киевское шоссе, 58. Даже деревце раздавил», – рассказал автор фото в группе «Черный список. Смоленск».

Жители Смоленска предложили «вторую фару ему разбить и стекла». «Может, он просто так территорию пометил?», «Нагадить на капот ему кучку знатную и деревцо то в нее засунуть», «Там же нет проблем с парковкой, там всегда есть места, я часто бываю в этом дворе. Это просто говнюк ленивый, которому было лень пройти сто метров», – пишут они.

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