Погарская прокуратура сражается с 15 сайтами, торгующими дипломами
Прокуратура Погарского района пытается закрыть 15 сайтов, предлагающих документы об образовании.
Сайты с информацией о платных услугах по изготовлению и продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестатов о среднем образовании и справок об обучении в высших учебных заведениях, работники прокуратуры обнаружили в ходе мониторинга Интернета.
Войти на сайты любой желающий может без регистрации и пароля. Информация распространяется бесплатно, ограничение на передачу, копирование и распространение информации отсутствует.
Между тем, сообщает прокуратура, за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, а также за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.
Прокурор Погарского района обратился в суд с исками о признании информации запрещенной к распространению на территории России.
Два заявления суд уже удовлетворил, 13 пока находятся на рассмотрении.
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