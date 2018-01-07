Погарская прокуратура сражается с 15 сайтами, торгующими дипломами

Прокуратура Погарского района пытается закрыть 15 сайтов, предлагающих документы об образовании.

Сайты с информацией о платных услугах по изготовлению и продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестатов о среднем образовании и справок об обучении в высших учебных заведениях, работники прокуратуры обнаружили в ходе мониторинга Интернета.

Войти на сайты любой желающий может без регистрации и пароля. Информация распространяется бесплатно, ограничение на передачу, копирование и распространение информации отсутствует.

Между тем, сообщает прокуратура, за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, а также за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор Погарского района обратился в суд с исками о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Два заявления суд уже удовлетворил, 13 пока находятся на рассмотрении.