Брянский блогер Виткевич опозорил Роскомнадзор

Брянский блогер Николай Виткевич пожаловался на неграмотных сотрудников регионального Управления Роскомнадзора.

По его словам, чиновники не смогли отправить ему письмо ни обычной, ни электронной почтой, поскольку в обоих случаях неправильно указали адрес. В частности, электронное письмо сотрудники Роскомнадзора пытались послать на gmail.ru. «Что интересно, никто не усомнился», – недоумевает блогер.

«Все, что нужно знать про компетентность чиновников Брянского Роскомнадзора, в одной картинке… По данным доклада Министерства образования РФ, умеют пользоваться компьютером только 16% школьных учителей. Какой процент пользователей среди чиновников и госслужащих, не разглашается. Брянский Роскомнадзор не смог отправить нам письмо обычной Почтой России, неверно указав адрес. С Интернетом тоже не получилось, хотя диктовали адрес электронной почты три раза подряд», – возмущается Виткевич, отмечая, что «эти люди пытаются командовать Интернетом».