Праздновавших Новый год брянцев усиленно охраняли 2,5 тысячи полицейских
В дни новогодних каникул в Брянской области дежурили 2,5 тысячи полицейских.
Всего, по подсчетам регионального УМВД, в более чем 200 праздничных мероприятиях приняли участие порядка 40 тысяч жителей области. С 31 декабря по 8 января 2,5 тысячи сотрудников полиции и более 200 представителей частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности несли службу в усиленном режиме.
«Во время праздничных гуляний резонансных происшествий допущено не было», – сообщили в УМВД.
Всего в Брянской области во время новогодних каникул зарегистрировано 83 преступления, включая 28 краж. 37 связаны с незаконным оборотом наркотиков. Общая раскрываемость составила 80%.
Также зарегистрировано 18 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых два человека погибли, 18 получили травмы.
Сотрудники ГИБДД выявили 4508 нарушений ПДД, в том числе 59 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении семи водителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Новости регионов
Об Ираиде Евгеньевне Яшковой в Брянском региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» отзываются уважительно: «Одна из самых активных наших «опоровцев».
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.