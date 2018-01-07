Праздновавших Новый год брянцев усиленно охраняли 2,5 тысячи полицейских

В дни новогодних каникул в Брянской области дежурили 2,5 тысячи полицейских.

Всего, по подсчетам регионального УМВД, в более чем 200 праздничных мероприятиях приняли участие порядка 40 тысяч жителей области. С 31 декабря по 8 января 2,5 тысячи сотрудников полиции и более 200 представителей частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности несли службу в усиленном режиме.

«Во время праздничных гуляний резонансных происшествий допущено не было», – сообщили в УМВД.

Всего в Брянской области во время новогодних каникул зарегистрировано 83 преступления, включая 28 краж. 37 связаны с незаконным оборотом наркотиков. Общая раскрываемость составила 80%.

Также зарегистрировано 18 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых два человека погибли, 18 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД выявили 4508 нарушений ПДД, в том числе 59 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении семи водителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.