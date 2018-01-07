В Белых Берегах объявили вознаграждение за информацию о «богохульнике»
Жители Белых Берегов разыскивают вандала, разворотившего святой источник накануне Рождества.
За достоверную информацию о личности «богохульника» объявлена награда – 5 тысяч рублей.
Как сообщает группа поселка в соцсети, в первые дни января неизвестный завалил родник камнями и сломал огораживающую конструкцию в виде креста.
«Уже в какой раз на нашем святом источнике происходит акт вандализма. Хочется понять, что мотивирует и что движет тем человеком, который это делает! Если он болен, то хочется пожелать ему здоровья, если он такой ярый противник этого родника, то пускай не ходит туда. Обращаемся к белобережцам с просьбой: если вы обладаете информацией о человеке, творящем это зло, сообщите нам о нем, пожалуйста! За достоверно предоставленную информацию общественная организация «Белые Берега» учредила вознаграждение в размере 5000 рублей», – также говорится в сообщении.
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