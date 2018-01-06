В Брянске собака умерла на руках у приютившего ее ребенка
В Брянске мальчик приютил бездомную собаку, однако та стала жертвой догхантеров.
Как рассказала в соцсетях мама ребенка Наталья, на Ковшовке разбросали куски фарша с отравой.
«Сын пришел со школы, переоделся и пошел за хлебом, собачку Джесси взял с собой на прогулку. По дороге на улице Волочаевской разбросаны куски фарша, собака их наелась. Через час пошла пена изо рта и начались конвульсии, пока муж долетел до дома, стало поздно. Джесси умерла ребенка на руках», – сообщила Наталья.
Джесси (на фото) сын Натальи привел в дом, где живут еще четыре кошки и собака, в конце декабря. Он нашел ее на улице – грязную, голодную, с биркой в ухе.
«Сын не смог не забрать», – рассказала тогда женщина.
Теперь она призывает владельцев животных быть внимательными. «Люди, будьте бдительны! Не выпускайте своих животных на улицу! Или ведите на коротком поводке. А ты, отравитель, если читаешь, знай, к тебе все вернется!» – пишет Наталья.
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