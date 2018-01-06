В Брянске собака умерла на руках у приютившего ее ребенка

В Брянске мальчик приютил бездомную собаку, однако та стала жертвой догхантеров.

Как рассказала в соцсетях мама ребенка Наталья, на Ковшовке разбросали куски фарша с отравой.

«Сын пришел со школы, переоделся и пошел за хлебом, собачку Джесси взял с собой на прогулку. По дороге на улице Волочаевской разбросаны куски фарша, собака их наелась. Через час пошла пена изо рта и начались конвульсии, пока муж долетел до дома, стало поздно. Джесси умерла ребенка на руках», – сообщила Наталья.

Джесси (на фото) сын Натальи привел в дом, где живут еще четыре кошки и собака, в конце декабря. Он нашел ее на улице – грязную, голодную, с биркой в ухе.

«Сын не смог не забрать», – рассказала тогда женщина.

Теперь она призывает владельцев животных быть внимательными. «Люди, будьте бдительны! Не выпускайте своих животных на улицу! Или ведите на коротком поводке. А ты, отравитель, если читаешь, знай, к тебе все вернется!» – пишет Наталья.