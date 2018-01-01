В СИЗО-1 в Брянске отслужили Божественную литургию
В следственном изоляторе № 1 в Брянске отслужили Божественную литургию памяти Иоанна Кронштадского.
Как сообщает региональное УФСИН, СИЗО-1 посетил помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Александр Хомяков.
Во взаимодействии с сотрудниками воспитательной службы СИЗО-1 Павлом Цыганковым и Сергеем Бураковым священнослужитель совершил божественную литургию, а также провел ряд православных обрядов.
Встречу осужденных отряда хозобслуги со священником организовали утром. Накануне причастия с полуночи и до утра осужденные отказались от еды и сигарет.
Батюшка поочередно исповедовал каждого из них. Несколько осужденных пожелали причаститься.
«Причастие укрепляет наши душевные силы, врачует душевные недуги и помогает бороться с греховными пристрастиями», – отметили в УФСИН.
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