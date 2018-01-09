В Брянске сфотографировали апокалиптическую детскую площадку

Старая, замусоренная детская площадка на Новостройке в Брянске навевает мысли о конце света.

Фото, сделанные у одного из домов по улице Чернышевского в Володарском районе, в соцсетях опубликовала местная жительница Татьяна Костечко. Ржавый грибок над несуществующей песочницей, покосившиеся турники, нескошенная летом, а теперь высохшая трава, спиленные ветки и горы мусора в окружении серых пятиэтажек. «Здесь гуляют наши дети», – пишет Татьяна.

«По виду она заброшена лет 10 назад», «На Припять похоже», «У нас на Новостройке половина детских площадок готовы сниматься в фильмах и сериалах про Припять!», «Новостройка – это русское гетто», – отмечают жители микрорайона.

При этом большинство интернет-пользователей призывают автора снимков, не дожидаясь помощи коммунальщиков, самостоятельно привести двор в порядок.

«В чем проблема, вышли и убрали, если ваши дети там гуляют», «Можно выйти мамам и убрать двор, раз нет дворника. Папам из досок сбить песочницу. Купить ведро краски и покрасить. Ибо если это не надо вам, то другим подавно», «Может, вместо того чтобы жаловаться, самим что-то сделать для своих детей? Например, привести в порядок площадку, убрать, покрасить», – предлагают они способы решения проблемы.

Их немногочисленные оппоненты считают, что виноваты чиновники и коммунальщики. «В России проблема одна: тебе надо – ты и делай. Сами себя лечим, учим, делаем ремонт, благоустраиваем территорию, помогаем тем, кому еще хуже, и еще платим за все это государству», «Удивляюсь этим комментаторам из раза в раз: «выйди убери», а за что мы тогда платим деньги ЖКХ? За то, чтоб их сыновья покупали себе 200-й «крузак», а вы, лошки, сами все уберете!?» – возмущаются они.



