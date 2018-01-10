В МФЦ на Дуки в Брянске инвалиды не могли попасть в туалет

МФЦ по улице Дуки, 78, в Советском районе Брянска оказался недоступен для инвалидов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, входные двери многофункционального центра не были оборудованы фиксаторами. Но даже попав внутрь, инвалиды не могли посетить туалет, поскольку тот был рассчитан лишь на «нормальных» людей.

Прокурор Советского района обратился в суд. По решению суда руководство ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Брянска» привело помещение в соответствие с требованиями доступности для маломобильных горожан.