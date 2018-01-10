16 января отключат воду в Володарском районе Брянска

Работы юной смоленской художницы Полины Войлиненко, жизнь которой трагически оборвалась четыре года назад в столицы на Чистых прудах, а также ее портреты, выполненные Галиной Беляковой, художницей из Нижнего Новгорода, и пленэрные работы художников из Смоленска, Вязьмы, Великого Новгорода, Самары, Минска и Нижнего Новгорода, - все это посетители смогут увидеть во время выставки благотворительного фонда Полины Войлиненко в КВЦ имени Тенишевых 24 января 2018 года, об этом сообщили организаторы.