16 января отключат воду в Володарском районе Брянска
16 января жителей нескольких улиц Володарского района Брянска оставят без воды.
По информации мэрии, подачу воды прекратят по адресам:
– улица Паровозная, дома № 1-7;
– улица Володарского, дома № 1-16;
– улица Никитина, дома № 2, № 2а и № 4;
– улица Космонавтов, дома № 1-81;
– улица Мичурина, дома №68-83а;
– улица Гудок, дома № 1-17;
– улица Суворова, дома № 1-3;
– улица Димитрова, дома № 1-48, № 7/1, № 46б, № 48/1, № 48/2, № 58 и № 60;
– переулок Островского, дома № 1-6;
– улица Локомотивная, дом № 5;
– Ледовый дворец.
Ограничения связаны с присоединением водопроводного ввода школы № 34 по улице Суворова, 2б, к водоводу от Деповского водозабора.
Новости регионов
10 января состоялось первое в текущем году заседание комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности, в котором принял участие депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для удобства пассажиров в Брянской области в график движения двух пригородных поездов внесены изменения.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.