В Брянске водитель 52-й маршрутки наорал на пассажиров – очевидцы

Пассажиры пожаловались на неадекватного водителя маршрутного такси в Брянске.

Гневный пост в соцсетях разместила Татьяна Артеменко. По словам девушки, 12 января она ехала в маршрутке № 52 от остановки «Ателье «Березка» до областной больницы.

«Мало того, что двери водитель открывал на ходу и предлагал выходить, постоянно разговаривал по телефону. Из-за чего постоянно не слышал просьбы об остановках и проезжал их. А когда парень попросил сделать остановку на следующей, наорал на него и сказал, что остановки такой нет, езжай до конечной, раз не знаешь названий. Парень пытался сказать, что он не местный, водитель его послал и начал оскорблять весь салон», – пишет Татьяна.

По ее словам, пассажиры сделали водителю замечание, однако тот его «проигнорировал и продолжал разговаривать по телефону».

Комментируя инцидент, еще одна жительница Брянска Юлия Мирная рассказала о не менее странном поведении водителя маршрутки № 177.

«В маршрутку зашел парень с сыном, заплатил за проезд, задал вопрос, почему ему дали сдачи меньше, – ему кинули обратно купюру и предложили выйти, остановил машину, открыл двери салона. Парень отказался выходить, после чего водитель вышел сам с определенными намерениями. Пассажир вышел и принял оборонительную стойку. Водитель свой порыв унял и стал извергать маты и оскорбления в сторону парня, боясь продолжить дальнейшие действия. Все пассажиры вышли из салона и ушли, так как водитель был крайне неадекватен, а были одни женщины. Что было дальше, не знаю, но с таким г…м не хочется сталкиваться. Было 29 декабря, маршрут 177 в районе 59-й школы. Водитель на табличке Горелов А. А. (специально посмотрела)», – сообщила она.

Отметим, что пассажиры, столкнувшиеся с хамством и несоблюдением ПДД со стороны водителей маршруток, могут пожаловаться в отдел по транспорту Брянского городской администрации по телефону 74-09-76.