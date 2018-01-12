Стародубская прокуратура победила сайты, торгующие шпионскими пуговицами
Прокуратура Стародубского района добилась закрытия четырех сайтов, торгующих специальными техническими средствами для негласного получения информации.
Как сообщили в региональной прокуратуре, все желающие могли приобрести видеозаписывающие устройства под видом часов, ручек, солнцезащитных очков и пуговиц. Регистрации пользователей на сайтах не требовалось.
При этом в России действует запрет на незаконную реализацию, приобретение и использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Беспрепятственный доступ к таким интернет-ресурсам «способствует совершению административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний», отметили в прокуратуре.
Стародубский районный суд с доводами прокуратуры согласился и признал размещенную на четырех сайтах информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации.
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