Стародубская прокуратура победила сайты, торгующие шпионскими пуговицами

Прокуратура Стародубского района добилась закрытия четырех сайтов, торгующих специальными техническими средствами для негласного получения информации.

Как сообщили в региональной прокуратуре, все желающие могли приобрести видеозаписывающие устройства под видом часов, ручек, солнцезащитных очков и пуговиц. Регистрации пользователей на сайтах не требовалось.

При этом в России действует запрет на незаконную реализацию, приобретение и использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Беспрепятственный доступ к таким интернет-ресурсам «способствует совершению административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний», отметили в прокуратуре.

Стародубский районный суд с доводами прокуратуры согласился и признал размещенную на четырех сайтах информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации.