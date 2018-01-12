В Мглине пенсионерку посадили на год за наркоторговлю

64-летнюю жительницу Мглина признали виновной в торговле наркотиками.

Как сообщили в Мглинском районном суде, пенсионерка, находясь в своем доме, продала маковую солому сухим весом 65,2 грамма, что является значительным размером.

В суде пожилая женщина свою вину признала лишь частично, но в содеянном искренне раскаялась.

Суд приговорил ее к году трем месяцам исправительной колонии общего режима.