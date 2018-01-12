Непроходимые дороги в Климовском районе отремонтируют по решению суда

Дороги в селе Могилевцы Климовского района отремонтируют по судебному решению.

Многочисленные дефекты, свидетельствующие о ненадлежащем содержании дорог, обнаружила районная прокуратура.

Климовский прокурор обратился в суд – тот в свою очередь обязал районную администрацию привести дороги в порядок. В прокуратуре намерены проконтролировать решение суда.

Напомним, ремонта дожидаются дороги и в других районах Брянской области. В январе в Дятьково в огромной яме застрял легковой автомобиль.