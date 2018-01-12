В Брянске рекламу крафтового пива признали незаконной
Индивидуальный предприниматель незаконно рекламировал крафтовое пиво в Брянске.
Нарушение выявило Брянское УФАС. Как сообщили в антимонопольном ведомстве, у входа в магазин в здании торгового центра бизнесмен разместил рекламную конструкцию, на которой были изображены бутылки различных марок пива.
При этом закон разрешает рекламу алкоголя с содержанием этилового спирта 5% и более только в стационарных торговых объектах, она должна сопровождаться предупреждением о вреде злоупотребления спиртным.
Рекламу крафтового пива признали ненадлежащей, владельцу магазина выдали предупреждение.
По данным УФАС, он признал свою вину и обязался в течение 14 дней устранить нарушение.
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