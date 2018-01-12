Директор брянского департамента образования Оборотов празднует юбилей

16 января директор департамента образования Брянской области Владимир Оборотов отмечает юбилей.

Ему исполнилось 60 лет. Владимир Оборотов – заслуженный учитель РФ.

Как сообщили в Брянском госуниверситете имени Петровского, между БГУ и департаментом образования «сложились добрые профессиональные отношения, и в этом большая заслуга директора департамента, человека, обладающего высокой внутренней культурой, профессионализмом, большой работоспособностью и организаторским талантом».

В БГУ Владимиру Оборотову пожелали «прекрасного настроения, неиссякаемой энергии, душевных и физических сил, бодрости духа, благополучия всегда и во всем».