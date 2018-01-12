«Чинушка какой»: брянцы обсуждают парковку внедорожника на тротуаре
В Брянске сфотографировали припаркованный на тротуаре во дворе многоэтажки внедорожник.
Фото в соцсетях разместил один из очевидцев. «Типичный владелец «крузака», – пишет он.
«Почему так скромно? Парковался бы сразу в подъезде», «Хоть бы двери открыл, чтоб народ ходил, как через арку», «А потом удивляются, что кирпичи с окон на машины летят», «Наверняка или чинушка какой, или бизнесменишка, которому закон не писан!» – возмущаются брянцы.
Есть и те, кто вошел в положение водителя. «Потому что было четыре дома на этой стороне мясухи и три стоянки вблизи, а теперь домов восемь или девять, а стоянка одна, и та на расстоянии 300-500 метров», «Люди, будьте добрее! Такие у нас дворы! Парковок нет!» – призывают они.
Один из интернет-пользователей, знакомый с владельцем машины, сообщил: «Дорогие друзья!!! Уверяю вас, что хозяин машины не то что бы не читает все комментарии... он даже не сидит в соцсетях... некогда ему!!! Деньги он зарабатывает!!! В отличии от нас с вами!!! А машину он поставил так лишь потому, что приехал поздно, а места все заняты жильцами соседних домов!!!».
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