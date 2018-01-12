В Брянске девушка нашла карту в банкомате и спустила деньги на шопинг

За несколько дней 28-летняя жительница Бежицкого района Брянска потратила на интернет-покупки 9,5 тысячи рублей с чужой карты.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что с ее карты списали 9,5 тысячи рублей.

Выяснилось, что карту женщина несколько дней назад забыла в банкомате, но заметила это лишь после СМС-сообщений о списании денег.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Девушка созналась, что решила воспользоваться неожиданной находкой, чтобы оплатить покупки в Интернете. Потраченные деньги она уже вернула владелице карты.

Тем не менее по статье «Кража» ей грозит до пяти лет заключения.