В Брянске девушка нашла карту в банкомате и спустила деньги на шопинг
За несколько дней 28-летняя жительница Бежицкого района Брянска потратила на интернет-покупки 9,5 тысячи рублей с чужой карты.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что с ее карты списали 9,5 тысячи рублей.
Выяснилось, что карту женщина несколько дней назад забыла в банкомате, но заметила это лишь после СМС-сообщений о списании денег.
Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Девушка созналась, что решила воспользоваться неожиданной находкой, чтобы оплатить покупки в Интернете. Потраченные деньги она уже вернула владелице карты.
Тем не менее по статье «Кража» ей грозит до пяти лет заключения.
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