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Путин присвоил брянской доярке звание заслуженной, электромеханик получил медаль

Опубликовано Сегодня, 10:30

Трое брянцев получили награды за добросовестную работу.

Как сообщили в региональном правительстве, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Александр Щербаков, электромеханик Брянского регионального центра связи московской дирекции связи – филиала ОАО «РЖД».

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоены Алексею Гусарову, председателю правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Зимницкий», и Татьяне Исаенковой, оператору машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Молочное».

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