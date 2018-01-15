Брянский перевозчик отозвал жалобу на конкурс по маршруту № 246

Индивидуальный предприниматель отказался от претензий к организаторам конкурса по маршруту № 246.

Напомним, ранее в департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области сообщили об отмене конкурса на получение свидетельства для регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом № 246 «Дизельный завод – Мичуринский» из-за жалобы одного из перевозчиков, не допущенного к участию в нем, и временном прекращении движения 246-х маршруток.

Как сообщили сегодня, 17 января, в Брянском УФАС, предприниматель отозвал свою жалобу.