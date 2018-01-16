«Брешет»: брянцы – о любви Валуева к самогону
Брянцы обсуждают признание депутата Госдумы Николая Валуева в любви к самогону.
Напомним, Валуев рассказал, что из всех национальных алкогольных напитков предпочитает не грузинское вино и не чешское пиво, а именно самогон. «Качественный», – уточнил депутат.
«Наш человек», – восхищаются брянцы, комментируя новость в соцсетях.
Есть и те, кого признание Николая Валуева озадачило. «С 1 января в России запрещена продажа самогонных аппаратов и даже домашнее самогоноварение является снова преступлением. Странно в связи с этим слышать от депутата такие слова», «Брешет. Заигрывает с электоратом. Под рубаху-парня косит», – пишут они.
Ряд интернет-пользователей ругают брянские власти и низкие зарплаты в регионе. «С таким руководством нашей области с такими зарплатами коньяк не купишь, ток самогон с точки», – отмечают они.
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