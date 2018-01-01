Жителей Стародуба позвали в мэрию для корректировки счетов за отопление

Администрация Стародуба пригласила горожан на прямое обсуждение проблем, связанных с отопительным сезоном.

Как сообщили в мэрии Стародуба, 22 января в актовом зале администрации пройдет планерка, посвященная прохождению отопительного сезона и корректировке платежей по итогам 2017 года.

На планерку приглашаются все жители Стародуба. Начало в 8.30.