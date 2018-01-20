«Жуковские автобусные линии» оштрафовали на 200 тысяч рублей

Компания «Жуковские автобусные линии» оштрафована на 200 тысяч рублей за взимание платы с пассажиров при посадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Водитель заказного автобуса, принадлежащего компании, выполнявший рейс Клинцы – Москва по договору фрахтования, посадил пассажиров на остановке и взял с них плату за проезд, что нарушает законодательство о пассажирских перевозках.

По результатам прокурорской проверки возбуждено производство об административном правонарушении по статье «Взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц».

Старший госинспектор межрегионального управления автодорожного надзора ЦФО привлек «Жуковские автобусные линии» к ответственности и оштрафовал.