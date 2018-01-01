Проект «Программа анимации» обсудят в «Брянском молодежном киноклубе»

Очередная встреча «Брянского молодежного киноклуба» состоится 25 января в кинотеатре «Победа», об этом сообщила пресс-служба Брянской городской администрации.

Посетители мероприятия смогут познакомиться с некоммерческим проектом «Программа анимации».

Среди участников проекта будут лауреаты фестивалей «Будем жить», «Амурская осень», «Кинотавр», «Короче».

Зрителям предоставят возможность посмотреть 14 мультфильмов: «Бельчонок и санки», режиссер Олеся Щукина, «Союзмультфильм», 2016 г., «0+»; «Бабушка с крокодилом», реж. Михаил Сафронов, «Союзмультфильм», 2016 г., «6+»; «Выходной», реж. Андрей Бахурин, «Союзмультфильм», 2016 г., «6+»; «Два трамвая», реж. Светлана Андрианова, студия «Союзмультфильм», 2016 г., «6+»; «Девочка, дракон и папа», реж. Евгения Жиркова, «Союзмультфильм», 2016 г., «6+»; «Урок плавания», реж. Татьяна Окружнова, «Союзмультфильм», 2017 г., «0+»; «Яблочки-пятки», реж. Мария Соснина, «МетрономФильм», 2016 г., «0+»; «Тучка и кит», реж. Алена Томилова, Анимационная студия «Пчела», 2016 г., «0+»; «Гамлет», реж. Евгений Фадеев, Школа-студия «ШАР», 2016 г., «6+»; «Кнопка», реж. Максим Куликов, кинокомпания «Снега», 2016 г., «6+»; «Окраина», реж. Александр Васильев, школа-студия «ШАР», 2017 г., «6+»; «Тип-топ», реж. Алла Вартанян, «Союзмультфильм», 2016 г., «6+»; «Откуда берутся снежинки?», реж. Марина Карпова, «Союзмультфильм», 2016 г., «0+»; «Посох», реж. Алексей Алексеев, «Союзмультфильм», 2016 г., «0+».

Проект «Программа анимации» осуществляют при поддержке Правительства РФ, Дворца культуры и искусства Брянска, Молодёжного центра Союза кинематографистов России, Гильдии актёров кино России, управления культуры Брянской городской администрации.

Начало мероприятия в семь часов вечера. Ведущей киноклуба будет актриса и режиссёр Ольга Дунаева.