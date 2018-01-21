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Арт-объект в виде мини-кургана Бессмертия появился в брянском дворе

Опубликовано Сегодня, 11:10

Иллюминированная инсталляция, напоминающая по форме Курган Бессмертия, появилась в Брянске в одном из дворов.

Светящееся украшение находится около дома №38 по улице Красноармейской, неподалеку от Площади партизан.

Фотографию арт-объекта обсуждают в социальной сети. Жители города отмечают, что он радует глаз, и выражают пожелания, чтобы таких украшений во дворах города было больше.

«Очень красиво, хочу, чтобы что-то подобное и в моем дворе появилось», - написал местный житель Константин.

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