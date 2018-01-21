Водитель пожарной части в Унечском районе спас соседа из огня

Водитель пожарно-спасательной части Александр Кургуз в понедельник, 22 января, спас из горящего дома своего соседа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Огонь вспыхнул в частном жилом доме в селе Красновичи Унечского района. Александр Куругуз в это время был не на службе и находился в своем дворе. Заметив густой дым, он вызвал пожарных, а сам бросился к горящему дому. Там он узнал, что внутри находится его сосед. Мужчина зашел внутрь и вынес его на руках. Пострадавшего забрала машина скорой помощи.

К моменту прибытия пожарных огонь уже полностью уничтожил крышу дома и перекрытия рухнули.