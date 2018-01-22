Брянцы отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
Поэту, автору-исполнителю и актеру 20 века Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 80 лет; по такому случаю в Брянске пройдут мероприятия, посвященные творчеству гения, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, музыкально-поэтическую акцию «Брянск читает Высоцкого» организуют общедоступные библиотеки областного центра 25 января с часу до двух часов дня. Песни и стихи великого поэта будут звучать в парках «Юность» и железнодорожников, а также на площадке у ТЦ «БУМ-СИТИ» и у памятника Ф.И.Тютчеву.
26 января брянцы смогут посетить концерт, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого, который пройдет в красном зале кинотеатра «Победа». Начало в 18:30.
Посетителей ожидает выступление известных поэтов, музыкантов и бардов, таких как Сергей Кусков, руководитель клуба любителей бардовской песни «Остров»; Сергей Матвеев, автор и исполнитель песен.
Кроме этого, в программе запланировано выступление инструментального дуэта «Счастливый случай» и ансамбля «Созвучие».
В фойе кинотеатра Центральная городская библиотека имени П.Л. Проскурина представит книжную выставку «Поэт народа».
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