Брянцы отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого

Поэту, автору-исполнителю и актеру 20 века Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 80 лет; по такому случаю в Брянске пройдут мероприятия, посвященные творчеству гения, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, музыкально-поэтическую акцию «Брянск читает Высоцкого» организуют общедоступные библиотеки областного центра 25 января с часу до двух часов дня. Песни и стихи великого поэта будут звучать в парках «Юность» и железнодорожников, а также на площадке у ТЦ «БУМ-СИТИ» и у памятника Ф.И.Тютчеву.

26 января брянцы смогут посетить концерт, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого, который пройдет в красном зале кинотеатра «Победа». Начало в 18:30.

Посетителей ожидает выступление известных поэтов, музыкантов и бардов, таких как Сергей Кусков, руководитель клуба любителей бардовской песни «Остров»; Сергей Матвеев, автор и исполнитель песен.

Кроме этого, в программе запланировано выступление инструментального дуэта «Счастливый случай» и ансамбля «Созвучие».

В фойе кинотеатра Центральная городская библиотека имени П.Л. Проскурина представит книжную выставку «Поэт народа».