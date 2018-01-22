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В Выгоничском районе зарегистрировали первого первенца в 2018 году

Опубликовано Сегодня, 07:22

В Выгоничском районе зарегистрировали первого первенца в 2018 годуМолодую семью из Красного Рога поздравили с рождением первого ребенка представители администрации Выгоничского района Брянской области.

Как пишет местная газета «Российская нива», этот ребенок пока единственный зарегистрированный первенец на территории района. Его семью неожиданно пришли поздравить глава администрации Выгоничского района Ирина Швецова, а также начальник отдела социальной защиты Владимир Борисов.

Молодым маме и папа рассказали о возможности получить ежемесячную выплату, утвержденную в нашей стране в конце 2017 года, если доход в их семье является низким. Родители малыша сообщили, что собираются приступать к оформлению документов.

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