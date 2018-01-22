В Выгоничском районе зарегистрировали первого первенца в 2018 году
Молодую семью из Красного Рога поздравили с рождением первого ребенка представители администрации Выгоничского района Брянской области.
Как пишет местная газета «Российская нива», этот ребенок пока единственный зарегистрированный первенец на территории района. Его семью неожиданно пришли поздравить глава администрации Выгоничского района Ирина Швецова, а также начальник отдела социальной защиты Владимир Борисов.
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