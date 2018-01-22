Пьяный житель Сельцо дал пощечину женщине-участковому

34-летний житель Сельцо оказался на скамье подсудимых за причинение боли женщине-полицейскому.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 15 октября пьяного мужчину доставили в местное отделение полиции для составления административного протокола. Во время беседы с сотрудницей полиции – старшим участковым уполномоченным он ударил ее ладонью по лицу, «причинив физическую боль», говорится в материалах дела.

Жителя Сельцо обвинили в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В суде он полностью признал свою вину.

Суд при говорил его к полутора годам условно.