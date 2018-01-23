В Брянске сотового оператора накажут за СМС-рассылку

В Брянске возбудили административное дело в отношении оператора сотовой связи, рассылавшего рекламные СМС-сообщения.

На оператора в Брянское УФАС пожаловался один из абонентов. Сотовый оператор прислал ему сообщение с предложением выиграть 5 миллионов рублей.

В ходе разбирательств выяснилось, что в договоре о предоставлении услуг сотовой связи между оператором и абонентом, заключенном в 2017 году, в окне о предварительном согласии на получение СМС-рекламы было написано «Не согласен». Но, несмотря на это, отказ от рассылки компания игнорировала.

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей. Распространителя рекламы привлекут к административной ответственности.