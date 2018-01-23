В Брянске личные данные сделавшей УЗИ девушки вспыли в Интернете
Пациентка Брянского клинико-диагностического центра обнаружила свои личные данные в Интернете.
Об этом девушка рассказала на сайте департамента здравоохранения Брянской области.
«22 января 2018 года в 8.40 мне делали УЗИ в клинико-диагностическом центре, врач Исаевич Ольга Давидовна. После процедуры я вышла из кабинета, оделась и ушла, так как мне не сказали ожидать. Врач, не обнаружив меня, отдала мои документы другой пациентке, чтобы та передала в женскую консультацию, так как у нас один участковый врач. В свою очередь девушка разместила мои личные данные в Интернете на одном из женских форумов на обозрение у всех, якобы меня найти», – сообщила пациентка.
Она просит руководство центра объяснить ей, «какое право врач имела передавать личные данные вместе с результатами анализов посторонним людям».
«Я крайне возмущена таким поведением врача! С каких пор документы по больницам развозят абсолютно посторонние люди? Право на сохранение медицинской тайны, равно как личной и семейной, закреплено ст. 23 Конституции РФ и вместе с тем регулируется статьями Уголовного кодекса РФ и ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», – возмущается девушка.
Заместитель главного врача по ОМР Владимир Воронин в свою очередь заверил, что в клинико-диагностическом центре «проводится служебное расследование».
«Мы искренне сожалеем в связи с возникшим прецедентом! Заверяю вас, что действия врача были продиктованы отнюдь не стремлением как-либо навредить вашему благополучию, а напротив, желанием помочь вам сэкономить силы и средства при повторном посещении нашего учреждения для получения медицинского заключения», – пояснил он.
Также он попросил пациентку представить «скриншот поста с женского форума».
Новости регионов
Молодой предприниматель Валентин Немченков из Дубровского района в конце 2017 года на расширенном заседании совета БРО «ОПОРЫ РОССИИ» был принят в ряды организации. Директор ООО «Нем-А» видит в «ОПОРЕ» настоящую поддержку малого бизнеса на местах.
Общее собрание учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ приняло решение о передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО «Ростелеком». Для обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского сегмента сети Интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней структурой компании ООО «РТК – Центр обработки данных». ООО «РТК-ЦОД» – центр компетенции ГК ПАО «Ростелеком» в области услуг центров обработки данных, облачных сервисов и сетевых технологий.
29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.