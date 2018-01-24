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«Бояре задом» и «девушки в коротеньких платьицах»: конфуз в брянском правительстве

Опубликовано Сегодня, 12:00

В Сети разгорелись жаркие дебаты о поведении руководства Брянской области на торжественном мероприятии в честь Дня российской печати.

17 января в стенах областного правительства чествовали лучших представителей печатной отрасли. На сцену в Хрустальном зале вышли брянские творческие коллективы.

Во время выступлений артистов, в частности ансамбля «Ватага», руководство Брянской области, включая губернатора Александра Богомаза и председателя облдумы Владимира Попкова, оказалось повернуто к ним спиной – с «подобающим случаю» выражением лица (на верхнем фото).

На ситуацию обратил внимание интернет-пользователь Кабан Мадан. «Не повернув головы кочан и чувств никаких не изведав», как писал один поэт. Брянские бояре слушают задом выступление патриотически настроенных артистов. Собственно, это все, что оным артистам нужно знать о реальном отношении к ним», – написал он в соцсетях.

Его поддержал брянский журналист Александр Чернов, поинтересовавшийся, «чем они их слушали, каким местом внимали?».

За честь начальства вступилась начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Юлия Старовойтова. Она сослалась на неудачную проектировку Хрустального зала и «протокол» и призвала критиков «прекращать дуть на воду».

«В случае с Ватагой поворот сидящих к ним ничего не вызвал бы у вас в сознании, а вот те же поющие девушки в коротеньких платьицах, и уважаемый президиум развернутый к ним взирающий, по архитектуре здания как раз на нижнюю часть туловища, наверное бы обсуждался более жарко. Не всегда выступающие – «Ватага» или артисты мужского пола. А поворачиваться к одним, а к другим нет – извините!» – сообщила она (орфография и пунктуация автора.Ред.).

«Святые угодницы, час от часу не легче, так там еще и девушки в коротких платьицах ногам дрыгали? Надеюсь, хотя бы совершеннолетние? Кстати, а есть фото их выступления? Что-то мне подсказывает, что тут-то достопочтенный президиум не преминул», – продолжал допытываться любопытный Кабан Мадан.

«Девушки совершеннолетние – вокальный коллектив «Созвучие» и почему сразу дрыгали? Подвожу черту, итог-мероприятия проводятся для людей, а руководство области и представители власти на них присутствуют по приглашению тех, чье торжество. Именно поэтому поют, танцуют, награждают и поздравляют простых людей!» – пояснила Юлия Старовойтова (орфография и пунктуация автора.Ред.).

По ее словам, дискуссия вышла «полезной», поскольку интернет-общественность получила возможность «коллективы брянские поизучать, репертуар и костюмы». «Хорошее завершение темы», – считает она.




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