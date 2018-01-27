55-летний брянец спустил предпринимательский грант на покупку «Нивы»
55-летний житель Советского района предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с грантом.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2009 году мужчина зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Получив грант как начинающий бизнесмен, он представил в департамент экономического развития Брянской области поддельные документы о создании собственного бизнеса по постройке и оборудованию площадей для круглогодичного выращивания клубники и получил 300 тысяч рублей.
Деньги он решил потратить не на клубнику, а на автомобиль «Нива», однако в департаменте экономразвития отчитался об обратном.
Брянцу предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Советский районный суд приговорил его к двум годам условно. Приговор в силу еще не вступил.
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