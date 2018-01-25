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«Мы против системы»: брянцы – о катаниях с Кургана Бессмертия

Опубликовано Сегодня, 09:20

Жители Брянска спорят о допустимости использования Кургана Бессмертия в качестве санной горки.

В соцсетях тема набрала сотни просмотров и комментариев. Мнения горожан разделились примерно поровну.

«Я думал, это финишная лента», – шутит один из интернет-пользователей о красной ленте, которым теперь огорожен Курган.

«Наша взяла, победа всегда за здравым смыслом, лоббисты проиграли, дрифт и санки – мы против системы», «Я видел летом, как с вершины Кургана съезжает на велосипедах молодежь, и всем по барабану», «На Красной площади гулянки можно устраивать? Там ведь покойники лежат», – пишут сторонники «покатушек».

«Еще бы через Вечный огонь попрыгали, как через костер», «Я против таких покатушек! Если бы мой сын там покатался, я бы его наказала за это, однозначно», «Скоро шашлыки на Вечном огне жарить будут, маразм же. Где она, культура?», «Эх вы, по памяти наших предков, которые положили свою жизнь ради того, чтобы вы сейчас жили в мире, катаетесь, вот так и прокатите свою Родину!» – считают их оппоненты.

Напомним, на минувшей неделе у Кургана Бессмертия установили таблички, запрещающие кататься со склонов памятника истории.

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