У стадиона «Динамо» в Брянске на машину высыпали мусор

В Брянске водителя Hyundai «наказали» за неправильную парковку.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, инцидент произошел утром 30 января у стадиона «Динамо» в Советском районе. Неизвестный высыпал мусор на капот иномарки.

Вероятно, таким образом «мститель» решил проучить водителя за парковку в неположенном месте. При этом соседние машины не пострадали.