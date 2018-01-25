У стадиона «Динамо» в Брянске на машину высыпали мусор
В Брянске водителя Hyundai «наказали» за неправильную парковку.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, инцидент произошел утром 30 января у стадиона «Динамо» в Советском районе. Неизвестный высыпал мусор на капот иномарки.
Вероятно, таким образом «мститель» решил проучить водителя за парковку в неположенном месте. При этом соседние машины не пострадали.
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