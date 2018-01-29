Брянский блогер «приложил» бывших одноклассников

Брянский блогер Николай Виткевич назвал встречу выпускников «одним из самых нелепых «праздников».

По его словам, на предложение бывших одноклассников встретиться и продемонстрировать «подборочку фоточек» в смартфоне о достигнутых успехах он ответил «более-менее подходящей картинкой» «Горите в аду!» (на нижнем фото).

«Когда настал тот момент превращения красивых и подающих надежды юношей и девушек в затюканных жизнью и телевизором дядек и теток, не имеющих ни собственных мыслей, ни собственного мнения? – рассуждает Виткевич. – Как им объяснить, что смешно на шестом десятке лет тыкать смартфоном с парадной видеопрезентацией своей никчемно прожитой жизни в лицо малознакомым людям, которых когда-то волею судьбы случайно занесло в ту же школу, что и тебя?».

«Вы же уже постаревшие, замученные жизнью тетки и дядьки, выглядящие достаточно смешно в своих потугах вернуться в школьные годы или доказать свою состоятельность своими смартфонами… Соберитесь с духом и посмотрите правде в глаза: жизнь прожита. Существование бессмысленно и никчемно. В жизни большинства из вас (за редким исключением) нет ничего, чем действительно можно гордиться. Память отцов и дедов успешно предали. Детям и внукам (у кого есть) оставили разоренную и нищую страну под внешним управлением… Опять же, за редким исключением, вы всю жизнь горбатились на «дядю» за нищенскую зарплату, пресмыкались перед любым начальничком и не имели ни права голоса, ни своих мыслей… Собственно, всего вам доброго, радостной встречи, «однокласснички», – заявил Виткевич.